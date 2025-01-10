В Шерегеше всю ночь искали заблудившихся четверых подростков

Как уточняется в Telegram-канале Агентства по защите населения и территории Кузбасса, диспетчер получил сообщение об опасной ситуации на горе Зеленая в секторе «Б».

«Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах прибыли на место происшествия, провели поиски», — написали в Telegram-канале.

Затем сотрудники МЧС нашли подростков и отправили их к автомобильной стоянке, где их ждал родственник. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось о без вести пропавшей в Стамбуле российской туристке. Девушка обратилась в консульство РФ о потере паспорта, а затем перестала выходить на связь с родными. В ведомство она пришла вместе с друзьями, им сообщили о планах депортировать Лауру на родину в Нальчик.