В Шатуру прибудет чудотворная икона святителя Николая Японского с мощами

По сообщению Шатурского благочиния впервые в наш округ прибывает святыня, чудотворная икона святителя Николая Японского с частицей мощей. Икона пробует в Шатуре всего сутки. Далее икона будет перенаправлена в другие храмы Балашихинской епархии. Икона будет пребывать в храмах епархии с 14 по 20 ноября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Православные Городского округа Шатура и гости округа смогут помолится и приложится к иконе с мощами святого равноапостольного Николая Японского в Никольском храме Шатуры.

Расписание богослужений в Никольском храме:

— 14 ноября с 15.00 до 19.00,

— 15 ноября с 8.00 до 14.00.

Равноапостольный Николай (Касаткин), создатель и первоиерарх японской церкви, является выдающимся русским миссионером 20-го века. Почив в 1912 году, он был причислен к лику святых через шестьдесят лет после своей кончины (31 марта 1970 года).

Вся жизнь самоотверженного миссионера была отдана проповеди Евангелия и сеянию Слова Божия в Стране Восходящего Солнца, и его равноапостольные труды принесли богатый плод.

Многие верующие обращаются к святителю Николаю Японскому и в горе, и в радости, в надежде получить утешение и помощь, либо благодаря за благодеяния.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.