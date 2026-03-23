В Шатуре волонтеры помогли матери бойца СВО переехать

Волонтеры и Ассоциация ветеранов СВО в Шатуре помогли матери участника спецоперации переехать из аварийного жилья в новую квартиру. Женщина обратилась за поддержкой на личном приеме, после чего к решению вопроса подключились городские службы и молодежный центр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мама участника специальной военной операции Нина Петровна рассказала о трудностях с переездом руководителю Ассоциации ветеранов СВО Василию Карпову во время личного приема. Ей предстояло переселиться из аварийного жилья в новую квартиру, однако самостоятельно организовать перевозку вещей она не могла.

К решению вопроса подключились служба дорожного хозяйства и благоустройства, управляющая компания «Прогресс-Рошаль» и молодежный центр. Они предоставили грузовой транспорт, а волонтеры помогли с погрузкой и перевозкой имущества. Переезд состоялся 20 марта.

«Парни организованно вынесли все вещи, аккуратно погрузили их в машину, доставили по новому адресу и помогли занести в квартиру», — рассказал директор молодежного центра м. о. Шатура Александр Гуреев.

В администрации отметили, что поддержка семей военнослужащих остается одним из приоритетных направлений работы. Пока бойцы выполняют задачи в зоне спецоперации, помощь их близким оказывают местные службы и добровольцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.