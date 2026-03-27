В Шатуре в 2026 году сдадут три дома для переселенцев

Депутаты муниципального округа Шатура 26 марта обсудили строительство нового жилья и переселение жителей из аварийных домов. В этом году в округе планируют ввести три многоквартирных дома для 741 человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопросы развития жилищного фонда рассмотрели на парламентском часе совета депутатов. С докладом выступил заместитель главы округа Сергей Коржов. Он отметил, что программа переселения из аварийного жилья остается одной из ключевых задач как для региона, так и для муниципалитета.

«Сегодня в Московской области и в стране реализуется масштабная программа в сфере жилищного развития, которая определяет приоритет — человек и качество его жизни. И программа переселения из аварийного жилья — это один из наиболее наглядных примеров того, что забота о человеке выражается не только в словах, но и в конкретных стройках», — подчеркнул Сергей Коржов.

В муниципальном округе Шатура аварийными признаны более 400 многоквартирных домов — почти треть всего жилого фонда. Часть из них уже расселена, по другим продолжается переселение. Сейчас строятся три дома — два в Шатуре и один в Рошале. Их планируют сдать в 2026 году.

Депутаты также обсудили порядок признания домов аварийными. Как пояснил заместитель главы, инициаторами процедуры выступают собственники жилья. Власти округа держат вопросы переселения и строительства новых домов на постоянном контроле, поскольку тема аварийного фонда остается для территории одной из самых чувствительных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.