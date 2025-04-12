В Шатуре студенты могут отучиться в техникуме и быть уверенными в трудоустройстве

На сегодняшний день Шатурский энергетический техникум готовит специалистов по восьми различным направлениям. По данным руководства образовательного учреждения, практически 98% выпускников находят работу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Некоторые ребята по окончанию учебы идут учиться в вузы, но большинство предпочитают начать работать. Рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда.

«Самым ярким примером успешного выпускника нашего техникума является Вероника Культешова. Она обучалась по направлению сетевое системное администрирование и выпустилась в 2023 году. Я являлась классным руководителем Вероники и могу сказать, что она была замечательная студентка, закончила техникум с красным дипломом. Помогала нам активно потом в период приемной кампании. На работу устроилась по специальности», — рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.

Молодые специалисты после успешного окончания учебы легко трудоустраиваются в организации и на предприятия не только шатурского округа, но и Подмосковья.

«Учиться в ШЭТ было легко. Знания, полученные за время учебы мне пригождаются по сей день. Найти работу в округе было довольно легко. Я устроилась в администрацию муниципального округа. Работа мне нравится», — поделилась ведущий эксперт отдела информационной политики администрации м. о. Шатура Вероника Культешова.

С нового учебного года в ШЭТ можно будет начать осваивать дополнительную специальность –электроснабжение.

Подробнее обсудить условия поступления и учебные программы абитуриенты смогут во время Единого дня открытых дверей, который состоится 12 апреля.

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