В Шатуре стартует капитальный ремонт в общеобразовательной школе поселка Черусти

Здание было построено в 1956 году. Сейчас здесь учится 240 школьников.

В результате капитального ремонта школа полностью преобразится: будут заменены инженерные коммуникации, проведена внутренняя отделка помещений в соответствии с современными стандартами и требованиями безопасности. Школу оснастят новой мебелью и оборудованием.

«На время проведения работ учебный процесс для начальных классов будет организован на базе двух детских садов поселка и в помещениях ДК. Ученики среднего и старшего звена будут посещать занятия в школе № 6 г. Рошаля», — пояснил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Обо всех изменениях родителям школьников рассказали на собрании заместитель главы округа Наталья Федорова и и. о. начальника управления образования Наталья Веселова. Для удобства детей и родителей будет организован транспорт к месту учебы и обратно в соответствии с расписанием занятий. Автобусы для школьников будут курсировать не только до Рошаля и обратно, но и по поселку Черусти для младших классов.

К учебе в таком режиме школьники приступят с 24 ноября, после осенних каникул. А уже 1 сентября 2026 года учителя и ученики вернутся в обновленное здание родной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.