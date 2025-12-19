Накануне самого волшебного праздника в Шатуре стартовала всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Она ежегодно проходит в онлайн-формате на официальном сайте елкажеланий.рф при поддержке Движения Первых. Традиционно к акции присоединяется президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками «Елки желаний» становятся дети военнослужащих СВО, ребята из многодетных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они делятся своими заветными мечтами и новогодними желаниями, оставляя заявки на сайте. После модерации пожелания появляются на виртуальной елке, где их могут выбрать исполнители — те, кто готов подарить детям радость и веру в чудо.

18 декабря к акции присоединились депутат совета депутатов Александр Гуреев и председатель местного отделения Движения Первых муниципального округа Шатура Елена Веселова. В фойе рошальского Дома культуры они сняли с праздничной елки два шара с письмами от ребят. Александр Гуреев исполнит мечту Артема, который загадал радиоуправляемую машинку, а Елена Веселова подарит новогодний сюрприз Виктории.

В этот же вечер в Доме культуры состоялось праздничное представление для активистов Движения Первых в рамках всероссийской акции «Новогодняя сказка». С наступающим Новым годом зрителей поздравил Александр Гуреев, пожелав всем благополучия и гармонии в доме.

Образцовый детский коллектив Московской области Театральная студия «Фантазия» представила сказку в современном формате «Новогодние приключения Маши и Вити». Зрители встретились с любимыми сказочными персонажами: Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным, Лешим и другими героями. Как и положено в новогодней истории, в финале добро одержало победу над злом, а праздник подарил всем хорошее настроение и веру в чудеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.