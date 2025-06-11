В Шатуре снесут торговые точки, нарушающие правила и портящие облик города

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области к единому стандарту приводят нестационарные торговые объекты. Нестационарные торговые объекты, внешний вид которых портит облик населенных пунктов муниципального округа Шатура, будут демонтированы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«9 июня техника работала на проспекте Ильича. Собственник самостоятельно демонтировал точку „Пресса“. Это пришлось сделать из-за многочисленных нарушений, которые были выявлены в ходе регулярного мониторинга территории», — рассказала начальник управления инвестиций и экономического развития администрации муниципального округа Шатура Елена Литвинова.

По сообщению Елены Владимировны, на этой неделе начались работы по демонтажу трех НТО в Рошале. Работы по сносу будут завершены до 15 июня.

С начала года ликвидировано 18 нестационарных торговых объектов. Работа в этом направлении будет продолжена: до конца года планируется демонтировать более 10 нестационарных торговых объектов.

Если бизнес готов менять свои объекты, приводить их в соответствие с требованиями, в администрации округа всегда готовы разъяснить требования, чтобы торговые точки, пользующиеся популярностью у жителей и оказывающие востребованные услуги, смогли продолжить работу.

«Важно понимать: мы не трогаем те киоски и павильоны, которые создают удобство для жителей, соответствуют всем требованиям и работают честно — продают то, о чем договорились, платят налоги и выглядят аккуратно. Наша задача — убрать незаконные точки, которые нарушают правила и портят городской пейзаж», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.