В Шатуре росгвардейцы провели урок мужества для кадетов

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны 20 марта 2026 года провели урок мужества для кадет школы № 4 в рамках акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Занятие прошло для учеников 6 «А» класса. Правоохранители рассказали об истории становления вневедомственной охраны, ее роли в системе безопасности и ключевых этапах развития службы за последние 10 лет.

Особое внимание уделили повседневной работе сотрудников. Кадеты узнали, как организована охрана объектов и имущества граждан, как экипажи реагируют на сигналы тревоги и какие задачи выполняют круглосуточно. Росгвардейцы привели примеры из служебной практики и подчеркнули важность дисциплины, ответственности и готовности прийти на помощь.

Интерактивной частью встречи стала тематическая викторина. Школьники проверили знания воинских званий и основных событий в истории войск правопорядка.

«Подобные встречи помогают не только рассказать о нашей профессии, но и сформировать у ребят правильные ориентиры, уважение к истории страны и тем, кто стоит на ее защите», — отметили сотрудники вневедомственной охраны.

В завершение кадеты поблагодарили гостей за познавательное занятие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.