В Шатуре провели мастер-классы по БПЛА и тактической медицине

В филиале Шатурского энерготехникума 27 февраля прошла встреча студентов с депутатом Евгенией Чиркуновой, волонтерами и ветераном специальной военной операции. Участники обсудили гуманитарную помощь и развитие беспилотных систем, а также провели практические занятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова вместе с командой «Единой России» пообщалась со студентами энерготехникума о специальной военной операции и волонтерской деятельности. Волонтеры рассказали о поездках с гуманитарными конвоями в ЛНР, Курскую и Белгородскую области и подчеркнули важность поддержки бойцов.

«Мы ставим перед собой большую важную задачу — из раза в раз напоминать молодежи и всем жителям о том, как важно помогать фронту. Для меня, как для молодого депутата, особенно важно говорить об этом с молодежью в интересном формате», — рассказала Евгения Чиркунова.

На встречу пригласили ветерана специальной военной операции Артура Вединяпина, ранее начальника расчетов в войсках беспилотных систем ГРОМ «Каскад». В 2016 году он участвовал в операции в Сирии, с 2024 года служил начальником расчета разведывательных БПЛА. С 1 марта 2026 года он демобилизован.

«Мы выполняли задачи специальной военной операции, производили разведку, выявляли и уничтожали противника. За БПЛА будущее», — отметил Артур Вединяпин.

Он поделился со студентами практическим опытом управления беспилотниками. Под его руководством учащиеся попробовали пилотировать дроны. Также волонтер Анна Лисак провела мастер-класс по тактической медицине и рассказала об основах первой помощи.

Студенты поблагодарили гостей за встречу и отметили, что полученные знания могут пригодиться в любой жизненной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.