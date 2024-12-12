В Шатуре появился новый символ праздника в виде часов

В Шатуре завершилась установка уникального новогоднего украшения — конструкции в виде часов. Ее создал директор местного дома культуры Дмитрий Евгеньевич Фролов. Этот оригинальный арт-объект теперь украшает площадь, где установлена новогодняя елка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по созданию и установке часов были выполнены при поддержке сотрудников службы дорожного хозяйства и благоустройства с. Пышлицы. Каждый этап монтажа прошел в строгом соответствии со всеми необходимыми стандартами, и теперь часы не только радуют глаз, но и подчеркивают праздничное настроение на главной площади.

На данный момент часы еще не подключены, но их зажжение ожидается 20 декабря. В этот же день запланировано зажжение огней на новогодней елке на площади возле Дома культуры.

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