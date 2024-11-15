В Шатуре обустраивают тротуар около детского сада и детской поликлиники

В округе Шатура рабочие обустраивают тротуар около детсада и детской поликлиники. Пешеходная дорожка получается достаточно широкой. Она соединит дом № 9А по улице Академической с домом № 2 по улице Строителей. Здесь будет удобно водить малышей не только в садик, но и в детскую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Врачи детской поликлиники в Шатуре ведут прием по новому адресу: улица Строителей, дом № 2/1.

Автомобили проезжать на данном участке не смогут, а маленьким пешеходам и их родителям не придется месить грязь.

По словам начальника отдела благоустройства, до конца ноября все работы по строительству и асфальтированию самой пешеходной дорожки будут завершены. А до конца года здесь установят опоры и повесят фонари. Ходить в темное время суток будет не только комфортно, но и безопасно.

По договоренности с директором образовательного учреждения Еленой Козловой, фонарные столбы будут располагаться на территории детсада № 15, освещая новую пешеходную дорожку. Как объяснили сотрудники отдела благоустройства, расположить фонарные столбы в другой стороне нет технической возможности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.