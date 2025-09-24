В Шатуре и Рошале состоялись семинары обучающего проекта «Проактивное ЖКХ»

Семинары прошли при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

На встречу пришли старшие по дому и жители — участники проекта «Активное долголетие», которые хотят грамотно управлять своей собственностью.

Тема лекции — общее собрание собственников.

Жители узнали, какое количество голосов необходимо для кворума при выборе управляющей организации, за сколько дней до собрания должны оповестить его участников, по чьей инициативе проводится собрание, где хранятся протоколы и решения, а также сроки, в которые сведения о принятых решениях должны быть доведены до собственников.

В завершение каждый из участников проверил свои знания, пройдя тест на тему общего собрания собственников.

Одной из ключевых тем семинара стал переход на электронные платежные документы. Активисты узнали, как воспользоваться порталом «Госуслуги» для упрощения процесса оплаты коммунальных услуг и получения необходимых документов в электронном формате.

Такие обучающие семинары — важный шаг к улучшению качества жизни пожилых людей, помогающий им быть более информированными и активными участниками общества.

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.