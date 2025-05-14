В Шатуре дворы и улицы становятся более освещенными

Во дворах появляются новые опоры освещения, устанавливаются современные уличные фонари. Таким образом территории становятся комфортнее и безопаснее.

«У нас был темный двор. Сейчас ситуация намного лучше: видна вся территория, и на душе спокойнее, когда дети уходят гулять по вечерам», — рассказала жительница Шатуры Дарья.

Светлее становится в Шатуре, Рошале, а также в поселках и селах муниципалитета. По данным заместителя главы Вячеслава Федотова, сформирован перечень адресов, где в нынешнем году появятся новые опоры для организации освещения на улице по программе «Светлый город».

«В него вошли сквер по улице Луначарского в п. Мишеронский, ул. Садовая, М. Горького и 3 Интернационала в п. Черусти, а также ул. Московская, Советская и сквер между домами 28 и 30 по ул. Энергетиков в г. Шатуре», — сообщил замглавы.

Выполнение работ по устройству линий наружного освещения ведется и в местах установки (модернизации) детских игровых площадок, а также во время проведения комплексного благоустройства дворов. В 2025 году запланировано дополнительное освещения по адресам: п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 7, 8; г. Шатура, ул. Жарова, д. 37, 39, пр. Ильича, д. 49, ул. Академическая, д. 5, 7, пр. Борзова, д. 3, 3/1, 5; мкр. Керва, ул. Первомайская, д. 16, 23, 28; п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 10, 10а, Советская, д. 1; г. Рошаль, ул. Советская, д. 17а, ул. Химиков, д. 5, ул. Урицкого, д. 29, и п. Бакшеево, ул. Князева, д. 3, 4, ул. Юннатов, д. 1, 5, ул. Комсомольская, 20а.

Многие адреса для установки дополнительных уличных светильников предложили сами жители. Как пояснили в отделе благоустройства шатурской администрации, сделать это можно было, подав официальное обращение через МФЦ.

«Люди обратились, мы их просьбы учли. Более освещенными станут проезд от Жарова, д. 10, до Энергетиков, д. 5, в Шатуре, также городские территории у домов 1/1, 3, 5, 23 на проспекте Ильича, ул. Академическая, д. 4, в мкр. Керва — ул. Пушкина, в п. Шатурторф — ул. Красные ворота, д. 47, п. ЦУС „Мир“ — тропа до автобусной остановки, г. Рошаль — парковка центра „Гармония“, территория вокруг больницы, ул. К. Маркса, с. Пустоша — ул. Новая, п. Радовицкий — ул. Мира, д. Левошево — тропа до школы, въезд в д. Дуреевскую и в п. Бакшеево, ул. Юннатов», — поделились информацией специалисты отдела благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.