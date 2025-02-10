В Шаховском парке прошла игровая программа

10 февраля в парке сотрудники Шаховского Дома культуры совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели увлекательное и яркое событие — веселую игровую программу для детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Они проявили ловкость и смекалку в эстафетах. Не обошлось и без танцев! Дети с радостью принимали участие в зажигательных флешмобах.

Каждый из участников смог проявить свои таланты и завести новых друзей на площадке, наполненной смехом и радостью. В течение всей программы ребята не только развлекались, но и завели новых друзей. Праздник стал отличной возможностью для общения, игры и веселья на свежем воздухе.

Яркие эмоции и положительные впечатления остались у всех — детей, родителей и организаторов. Надеемся, что такие мероприятия станут хорошей традицией и будут радовать жителей нашего района! Ждем вас на будущих мероприятиях!

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