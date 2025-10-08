В Шаховской стартовал муниципальный этап Единой школьной лиги

Сегодня стартовал муниципальный этап Единой Школьной Лиги муниципального округа Шаховская. Соревнования муниципального этапа Единой школьной лиги в округе Шаховская организуются согласно плану мероприятий межотраслевой программы развития школьного спорта в Подмосковье до 2025 года, утвержденному министерством образования и министерством физической культуры и спорта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главная цель соревнования — массовое привлечение школьников к активному образу жизни и развитию спортивных способностей. Среди основных задач выделяются:

Формирование здоровых привычек среди учащихся;

Популяризация занятий физической культурой и спортом в школах округа;

Выявление наиболее талантливых спортсменов района.

Организационную поддержку мероприятия оказывают Управление образования и отдел культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального округа Шаховская. Непосредственно соревнования проводит МАУ «Шаховской Дом Молодежи и Культуры», используя универсальный спортивный комплекс «Дворец спорта „Старт“».

Для участия предложено следующие спортивные дисциплины: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы.

