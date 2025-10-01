В Шаховской продолжается строительство теннисных кортов площадью 2 тыс кв м

В муниципальном округе Шаховская активно продолжаются строительные работы по созданию трех новых открытых теннисных кортов рядом с теннисным центром. Проект реализуется с целью развития спортивной инфраструктуры региона и предоставления жителям возможности заниматься большим теннисом на современных площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день завершены подготовительные работы, и специалисты приступили к следующим этапам реализации проекта: Укладка специализированного покрытия: Используется материал «теннисит», обеспечивающий оптимальное сцепление обуви игроков с поверхностью и комфортную игру даже в условиях интенсивных тренировок. Установка ограждений: По всему периметру будущих кортов монтируются прочные ограждения, предотвращающие выход мячей за пределы площадки и повышающие безопасность занятий спортом. Монтаж системы освещения. А также будет внедряется система автоматического полива покрытий, поддерживающая оптимальные условия эксплуатации материалов.

Каждая площадка имеет стандартные размеры 36×18 метров, соответствующие международным требованиям большого тенниса. Общая площадь комплекса составит примерно 2000 квадратных метров, что позволит одновременно играть нескольким командам и обеспечит комфортные условия для зрителей и болельщиков.

Проект направлен на популяризацию спорта среди населения муниципального округа Шаховская и создание условий для привлечения молодых талантов в спорт высоких достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.