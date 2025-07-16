В Шаховской появятся новые детские игровые площадки

Ежегодно в муниципальном округе Шаховская проводятся работы по благоустройству детских игровых площадок. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей. Современные игровые комплексы заменяют старые и изношенные конструкции, которые уже не соответствуют современным требованиям безопасности, сообщает пресс-служба администрации округа.

В текущем году планируется введение в эксплуатацию новых объектов детской игровой инфраструктуры. Глава муниципального округа Замир Агарзаевич сообщил, что новые площадки появятся в селе Белая Колпь и деревне Степаньково.

Работы по установке новых игровых комплексов включают следующие этапы: демонтаж старых конструкций, которые больше не отвечают стандартам безопасности, установка современных игровых городков общей площадью 450 квадратных метров, обеспечение видеонаблюдения на территории игровых зон. Эти меры направлены на создание безопасной и комфортной среды для детей.

За прошедший 2024 год были установлены две новые детские игровые площадки в поселке Шаховская. Они расположены на улицах Рижская и Партизанская. Эти площадки также оснащены современными конструкциями и находятся под видеонаблюдением.

Таким образом, администрация округа продолжает работу по улучшению условий для досуга и отдыха детей, обеспечивая их безопасность и создавая условия для активного и здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.