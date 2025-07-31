В Северо-Курильске в ближайшее время возобновит работу рыбозавод
Мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников рассказал, что в ближайшее время возобновит работу пострадавший от цунами рыбоперерабатывающий завод «Алаид», пишет ТАСС.
По его словам, сейчас на территории проводится уборка, восстанавливается работоспособность завода.
Он добавил, что никаких критических разрушений на предприятии не произошло.
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