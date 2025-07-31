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В Северо-Курильске в ближайшее время возобновит работу рыбозавод

Мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников рассказал, что в ближайшее время возобновит работу пострадавший от цунами рыбоперерабатывающий завод «Алаид», пишет ТАСС .

По его словам, сейчас на территории проводится уборка, восстанавливается работоспособность завода.

Он добавил, что никаких критических разрушений на предприятии не произошло.

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