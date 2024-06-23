В Севастополе 24 июня объявили днем траура

сегодня в 16:59

В связи с произошедшей в воскресенье трагедией в Севастополе 24 июня объявлено днем траура, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

24 июня в Севастополе будут отменены все массовые мероприятия. Развлекательные программы не будут выходить на ТВ и радио.

На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги в знак траура.

124 человека пострадали в результате террористической атаки ВСУ на Севастополь. Трое мирных жителей погибли, включая детей.