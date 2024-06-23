В Севастополе 24 июня объявили днем траура
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В связи с произошедшей в воскресенье трагедией в Севастополе 24 июня объявлено днем траура, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
24 июня в Севастополе будут отменены все массовые мероприятия. Развлекательные программы не будут выходить на ТВ и радио.
На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги в знак траура.
124 человека пострадали в результате террористической атаки ВСУ на Севастополь. Трое мирных жителей погибли, включая детей.