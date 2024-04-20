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В Сети раскритиковали Зеленского за то, что назвал ДНР «своей областью»

Пользователи соцсети Х набросились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его слова о ДНР, сообщает РИА Новости .

Ранее Зеленский назвал Донецкую Народную Республику «своей областью».

«Донецк проголосовал, и он не хочет жить в нацистской Украине», — ответил главе государства Vlad Tweets.

Don Piano напомнил, что Украина восемь лет бомбила жителей ДНР, которые решили уйти из страны навсегда. Mazi KAMALU OZUZU поддержал, а также обвинил в бомбежках силы НАТО.

Cerro Cerro eskalante написал Зеленскому, что он уже проиграл в конфликте.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23–27 сентября 2022 года.