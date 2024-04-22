В Сети показали очередное «творение» украинского ВПК из труб и баклажек
Mash: ВСУ делают дроны-разведчики из канализационных труб и баклажек
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ВСУ стали самостоятельно делать дроны-разведчики. Один из таких беспилотников сбили на запорожском направлении спецоперации, сообщает Mash.
Telegram-канал опубликовал видео со сбитым дроном-разведчиком. Оказалось, что он сделан из канализационной трубы и фанеры.
На «творение» ВПК поставили двигатель от бензопилы и систему сброса гранат. При этом топливный бак сделан из нескольких пятилитровых баклажек.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что с мая Киев окажется в трудной ситуации. Он подчеркнул, что сложности на линии боевого соприкосновения у украинской армии начнутся после старта крупного российского наступления на территории Донбасса.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга