ВСУ стали самостоятельно делать дроны-разведчики. Один из таких беспилотников сбили на запорожском направлении спецоперации, сообщает Mash .

Telegram-канал опубликовал видео со сбитым дроном-разведчиком. Оказалось, что он сделан из канализационной трубы и фанеры.

На «творение» ВПК поставили двигатель от бензопилы и систему сброса гранат. При этом топливный бак сделан из нескольких пятилитровых баклажек.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* заявил, что с мая Киев окажется в трудной ситуации. Он подчеркнул, что сложности на линии боевого соприкосновения у украинской армии начнутся после старта крупного российского наступления на территории Донбасса.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга