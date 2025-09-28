сегодня в 12:54

В Сети появилось видео сильной метели на дороге на Урале

Mash опубликовал видеозапись первой метели, которая в воскресенье обрушилась на Урал. Зима пришла в Челябинскую и Свердловскую области, а также Республику Башкортостан.

На опубликованных кадрах видно, как регионы завалило снегом, а на дорогах образовались пробки. Ветки деревьев вдоль трасс опустились под тяжестью налипшего на них снега.

Местные жители экстренно переобувают автомобили в зимнюю резину и утепляются сами. В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции из-за непогоды не выпускают на трассы машины на летней резине.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, то с приходом мощного похолодания на территории Урала выпал первый снег.

