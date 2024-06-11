В Сети появились первые фото внука Валерия Меладзе

Ирина показала кадры, как счастливый отец, бизнесмен Савва Байбаков, держит на руках сына. Также она сфотографировала маленькие ножки. Новоиспеченная бабушка не может сдержать эмоций.

«Жоржик-коржик, первый колокольчик! Троекратное: „Ура!“ и слава Богу!» — написала Ирина Меладзе в социальных сетях.

О беременности Сафико стало известно несколько месяцев назад. Девушка опубликовала фото с округлившимся животом. Для Меладзе это первый внук.

Тем временем у рэпера Тимати подрастает дочь. Недавно 10-летняя Алиса сообщила, что хочет уехать в США и попробовать себя там в роли актрисы, так как очень любит данную сферу творчества.