Дочь Тимати заявила, что уедет в США и станет там актрисой

10-летняя дочь российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алиса сообщила, что хочет уехать в Соединенные Штаты и попробовать себя там в роли актрисы, так как очень любит данную сферу творчества, сообщает «Стархит» .

Девочка в интервью YouTube-шоу «Пин-Код Звезды» призналась, что посещает множество кружков и различных секций, однако ее настоящей страстью является актерское мастерство.

«Когда я вырасту, уеду в Америку, стану актрисой. Хочу в Америке побыть хотя бы пять лет», — подчеркнула Алиса.

Алиса Юнусова родилась 19 марта 2014 года на острове Гаити. Ее мать — модель Алена Шишкова, с которой Тимати встречался несколько лет. Звездные родители после расставания сохранили теплые отношения и продолжают поддерживать дочку.