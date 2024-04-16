В Сети появились первые фото мужа «королевы марафонов» Блиновской из зоны СВО
SHOT опубликовал фотографии мужа блогерши Блиновской из зоны СВО
Фото - © Telegram-канал SHOT
Telegram-канал SHOT опубликовал первые снимки супруга скандально известного блогера Елены Блиновской из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине.
Предприниматель Алексей Блиновский в составе донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между российскими подразделениями.
Перед отправкой в зону СВО супруг «королевы марафонов» вложил около 50 млн рублей в закупку дронов для российской армии.
Ранее стало известно, что Блиновский отравился в зону спецоперации с целью сохранения своего последнего бизнеса. На сегодняшний день бизнес-империя предпринимателя практически разрушена.