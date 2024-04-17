В Сети появились фото девушки, передавшей компоненты бомбы для подрыва Прозорова

Федеральная служба безопасности опубликовала фото и видео с жительницей Варшавы, которая передала компоненты бомбы для подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, сообщает «Российская газета» .

Сначала на кадрах, опубликованных ФСБ, следует допрос непосредственного курьера. Мужчина рассказал, что получил груз в Литве и привез его в Москву на автомобиле. Компоненты бомбы были тщательно замаскированы под пакет с принадлежностями для маникюра и ухода за волосами.

Груз собирала жительница Варшавы. На видео, которое сняла сама женщина, она рассказывает, что выполнила все поручения и сложила все необходимое в пакет. Она заявила, что будет солить рыбу в оставшемся у нее пустом контейнере. Затем ФСБ показала несколько фотографий длинноволосой брюнетки.

Автомобиль Прозорова подорвали 12 апреля. Задержанный исполнитель теракта заявил, что совершил преступление по указанию куратора, который напрямую работал с главой СБУ Василием Малюком.