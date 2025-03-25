В Сеть попали фото нового российского ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ»
Фото - © Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ» — улучшенный вариант «Панциря-С1». Его разработали для использования в тяжелых условиях и на бездорожье для прикрытия подразделений. Фото установки публикует Telegram-канал «Военная хроника».
У ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» появилось новое шасси. Оно позволяет добиться улучшенной проходимости.
Еще у комплекса есть радиолокационная станция для обнаружения крупных целей. ЗРПК может уничтожать объекты на расстоянии до 35 км.
В прошлом году сообщалось, что в России увеличивают производство ЗРПК «Панцирь».