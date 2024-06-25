В России нарастят производство ЗРПК "Панцирь"

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Производство зенитного комплекса "Панцирь" увеличат в два раза

Производство зенитного комплекса "Панцирь" в России увеличат почтит в два раза, пишет ТАСС .

"В настоящее время ведется подготовка к наращиванию производственных мощностей в целях увеличения изготовления изделий по теме "Панцирь", - сказали в пресс-службе производителя комплекса.

Ранее сообщалось, что мощности предприятия могут выпускать в два раза больше таких установок.

Самоходный ЗРПК "Панцирь" используется для ближней обороны и может уничтожать снаряды на дистанции от 200 м до 20 км.