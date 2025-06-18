В Серпухове завершают ремонт донного водовыпуска плотины на реке Нара

В настоящее время в рамках работ идет демонтаж ограждения, и стартует этап благоустройства прилегающей территории. Эти работы направлены на улучшение инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей Серпухова, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 19 по 30 июня будет произведен спуск уровня воды в реке Нара на 1,5 м. Это необходимо для выполнения восстановительных земляных работ и проверки готовности оборудования. Важно, что флора и фауна водоема не пострадают в процессе проведения данных работ. Специалисты тщательно следят за экологической ситуацией и принимают все необходимые меры для минимизации воздействия на природу.

По окончании работ уровень воды будет восстановлен до нормативных значений, что позволит сохранить экосистему реки. Мы благодарим жителей за понимание и терпение в этот период, и уверены, что проведенные работы принесут только пользу нашему округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.