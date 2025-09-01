В Серпухове ветеринарных врачей поздравили с профессиональным праздником

31 августа в городском округе Серпухов отметили День ветеринарного работника. С этим профессиональным праздником, берущим своё начало в 2011 году с благословения Русской православной церкви и приуроченным ко дню памяти святых мучеников Флора и Лавра — покровителей домашних животных, были торжественно поздравлены специалисты Серпуховской ветеринарной станции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению главы городского округа Серпухов Алексея Шимко, заместитель главы Мария Барышева выразила благодарность сотрудникам станции за их значимый вклад в обеспечение благополучия округа и поддержание здоровья животных. Молодому и сплоченному коллективу были вручены благодарственные письма.

«Ежедневный труд ветеринарных специалистов — это не просто работа, а настоящая миссия. Их профессионализм, чуткость и преданность делу имеют огромное значение для защиты здоровья и благополучия самых беззащитных обитателей нашего общества», — сказала заместитель главы городского округа Серпухов Мария Барышева.

Благодаря самоотверженным усилиям коллектива Серпуховской ветеринарной станции удаётся эффективно предотвращать распространение различных заболеваний, оперативно оказывать необходимую помощь животным и поддерживать стабильную эпизоотическую обстановку в регионе. Эта важная деятельность напрямую влияет на качество жизни всех жителей округа, способствуя формированию комфортной и безопасной среды.

