В Серпухове усилили расчистку снега в отдаленных селах после снегопадов

В Серпухове расчистка снега в отдаленных населенных пунктах стала одним из приоритетов коммунальных служб. В периоды между обильными снегопадами техника и рабочие направляются в те районы, откуда поступает больше всего обращений от жителей.

В селе Райсеменовское специалисты комбината благоустройства провели масштабные работы, особое внимание уделили территории инклюзивной школы «Абсолют», откуда за день вывезли четыре КАМАЗа снега. В плановом порядке очищаются основные дороги, тротуары и подходы к социально значимым объектам.

По обращениям граждан дорожные службы оперативно расчистили проезжую часть на улице Пущинской в селе Липицы. Глава городского округа Алексей Шимко отметил, что работы ведутся по всему муниципалитету с привлечением различной техники, а службы работают как по графику, так и сверх него для оперативного устранения последствий снегопадов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.