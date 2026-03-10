Фото - © Детская школа искусств им. А. А. Алябьева

В Серпухове три ученицы вышли в международный этап конкурса

Три ученицы детской школы искусств имени А. А. Алябьева в Серпухове прошли в международный этап Всероссийского изобразительного диктанта «Моя страна – моя история» по итогам регионального отбора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги регионального этапа конкурса подвели по теме года «Наша гордость». В Москву для участия в международном этапе направят работы Рейны Крювченковой, Софии Солдатовой и Дарьи Туровской — воспитанниц художественного отделения имени О. Н. Ряшенцева.

Девушки занимаются под руководством Натальи Гриневич и Людмилы Ремыги. В 2026 году в изобразительном диктанте приняли участие 33 511 человек из России, Казахстана, Венгрии, Узбекистана и Молдовы. Жюри отобрало более 4 000 лучших творческих работ.

«Изобразительный диктант доказал, что в Серпухове очень много талантов. Желаю девочкам и преподавателям творческих успехов и новых побед», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.