В Серпухове стартовал второй промежуточный сезон фестиваля фотографов и художников «Объективная перспектива». Порядка 60 работ от 49 участников выставлены на втором этаже детской художественной школы имени А. А. Бузовкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отличие от первого сезона, фестиваль 2025 года проходит в более легкой форме и нацелен в первую очередь на учащихся художественной школы. Вместе с ними в фестивале приняли участие местные фотографы и педагоги художественной школы.

Среди участников фестиваля — сотрудники МАУ «Серпуховоское информационное агентство», члены СЦФ им. Н. П. Андреева и В. И. Улитина Карина Становова, Юрий Сурков, Ирина Ланских.

«Выставка позиционирует дружбу художников и фотографов, что было сказано на всех наших мероприятиях, о том, что Андреев и Бузовкин дружили. И мы вот продолжаем эту дружбу», — отметила идеолог и организатор фестиваля, директор детской художественной школы им. А. А. Бузовкина Елена Котова

Первый сезон фестиваля, организованный в ноябре прошлого года ДХШ им. А. А. Бузовкина, МАУ «Серпуховское информационное агентство» и музейно-выставочным центром Серпухова стал большим и значимым событием в культурной жизни Серпухова. В течении месяца, в эспозиции выставки фестиваля на ул. Горького 5 б, проходили мастер-классы, лекции и показы документальных фильмов. Мероприятие за неполный месяц смогло привлечь внимание более полутысячи человек. Шестьдесят участников из Серпухова, Пущино и Санкт-Петербурга представили работы в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта.

Третий сезон фестиваля будет вновь проходить на базе музейно-выставочного центра и будет сопровождаться обширной программой.

