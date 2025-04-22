В Серпухове состоялась церемония посвящения педагогов в наставники «Движения Первых»

21 апреля в Дашковской школе Городского округа Серпухов состоялась первая церемония посвящения педагогов муниципалитета в наставники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения Первых», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наставник — человек, который оказывает содействие начинаниям, поощряет активность и способствует укреплению командного духа.

В торжественной обстановке учитель основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) Дашковской школы Инна Рычкова и педагог дополнительного образования школы № 3 Ольга Кутукина произнесли слова Кодекса наставников, получили наградные знаки и памятные подарки.

Инна Валерьевна работает с детьми более 30 лет, Ольга Александровна — более 10. За победу во Всероссийском конкурсе «Открывай Страну. Наставники» и за большую работу, проводимую с подрастающим поколением, педагоги удостоены такого звания.

Посвящение провела Председатель Совета местного отделения «Движения первых» Городского округа Серпухов Елена Турик. Елена Андреевна поздравила учителей и пожелала дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Впереди у Инны Рычковой и Ольги Кутукиной большие планы. Например, в мае они отправятся на Всероссийский туристический слет «Маёвка» в Пятигорск, где смогут обменяться опытом с коллегами и получить новые знания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.