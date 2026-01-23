В Серпухове проводят мониторинг содержания территорий

сегодня в 12:34

В Серпухове продолжаются регулярные рейды по мониторингу содержания территорий. Работа оперативных групп ведется по поручению главы городского округа Алексея Шимко, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На этой неделе проверка прошла в районе торгового центра на улице Чернышевского. Основное внимание было уделено безопасности: собственникам указали на необходимость убрать наледь, снег и сосульки с карнизов и козырьков.

Также управляющим компаниям поставлена задача по расчистке от снега детских площадок.

После обильных снегопадов коммунальные службы работали в усиленном режиме. Сейчас ситуация на улицах Серпухова, а также в Пущино и Протвино стабилизировалась. Продолжается вывоз снега и уборка дворовых территорий.

«После последних снегопадов ситуация в округе выровнялась. Это заслуга общих усилий: коммунальщиков, управляющих компаний и ответственного бизнеса», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.