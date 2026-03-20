В Серпухове провели собрание для родителей девятиклассников

Городское собрание для родителей выпускников 9-х классов прошло 19 марта в ДК «Россия» в Серпухове. Участникам рассказали о новых правилах сдачи ОГЭ и поступления в колледжи в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители всех 19 образовательных комплексов округа. Перед родителями выступили председатель комитета по образованию администрации округа Оксана Евдокимова, ее заместитель по учебной работе Татьяна Трифаненко, главный специалист по вопросам ОГЭ Светлана Сидорова, а также представители приемных комиссий колледжей и сотрудники отдела кадров войсковой части.

В 2026 году Московская область участвует в федеральном эксперименте, который расширяет возможности поступления в средние специальные учебные заведения. Для зачисления на большинство рабочих специальностей теперь достаточно сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику — вместо четырех.

По самым востребованным направлениям в регионе выделено почти 600 мест на автомехаников, более 500 — на сварщиков, свыше 350 — на поваров-кондитеров, 456 — на слесарные работы и 437 — на эксплуатацию электрооборудования. Для поступления в 10-й класс или на специальности, не вошедшие в перечень, по-прежнему требуется сдача четырех экзаменов.

Выбрать количество предметов девятиклассники могут до 1 апреля. При необходимости решение можно изменить, подав заявление без подтверждающих документов. Для родителей, которые не смогли присутствовать на собрании, дополнительные встречи организуют в школах округа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.