В Серпухове провели фестиваль солдатской песни

Он приурочен ко Дню защитника Отечества и годовщине вывода советских войск из Афганистана. В фестивале приняли участие около ста человек — представители творческих коллективов из Серпухова, Пущино и Кремёнок.

Конкурсанты исполнили композиции о войне, чувстве долга перед Родиной, воинской чести, о тех, кто прямо с поля боя шагнул в бессмертие. На фестивале прозвучали не только песни известных исполнителей, но и авторские произведения, написанные самими участниками. Подготовка к фестивалю велась в течение всего года.

В рамках фестиваля состоялось открытие выставки «Уголь-Донбасса». На экспозиции представлены портреты российских военнослужащих, выполненные углем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.