В Серпухове прошел областной мастер-класс по карате для активных долголетов

В Серпухове прошел областной мастер-класс по карате-до шотокан. В мастер-классе участвовали более 200 долголетов из Балашихи, Домодедова, Люберец, Наро-Фоминска, Одинцова, Подольска, Раменского, Серебряных Прудов, Ступина и Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Начала мастер-класс специалист Елена Блохина из соццентра «Серпуховский», которая провела энергичную разминку в формате музыкальной нейрогимнастики, которая подняла настроение участникам и подготовила их к восприятию новых знаний.

Во время мастер-класса долголеты изучали первое из пяти ученических ката Хейян. Участники осваивали элементы ката и само ката, но не в контексте боя, а как активную медитацию, применяя определенный ритм дыхания, последовательное напряжение и расслабление мышц.

Мастер-класс провели Небогатиков Александр Владимирович, бронзовый призер Чемпионата Мира 2015 года в Сербии и серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы 2016 года в Германии, а также его помощник Коротюк Александр Петрович, неоднократный призер Кубков Мира и абсолютный чемпион Кубка Европы 2016 года.

В завершение занятия многие участники подходили к Александру Владимировичу с благодарностями и желанием вновь посетить подобное мероприятие.

«Мастер показал основные стойки, научил защищаться и атаковать. Особенно ценной была индивидуальная работа с тренером. Связка движений не получилась с первого раза, но в итоге все удалось. Это было замечательное знакомство с боевым искусством, которое подарило заряд бодрости», — оставила отзыв Татьяна Алексеевна из Домодедова.

Участники проекта «Активное долголетие» регулярно выезжают с экскурсиями в подмосковные города. Ознакомиться с экскурсиями можно на сайте: dolgoletie.mosreg.ru и в мобильном приложении «Соцуслуги». Также уточнить информацию можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский» отделение активного долголетия (г. о. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 45а) или по телефону: 8 (496) 573-57-33.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.