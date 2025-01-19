В Серпухове отпраздновали Крещение Господне

В ночь с 18 на 19 января сотни жителей городского округа Серпухов пришли к купелям, чтобы совершить омовение в Крещенскую ночь. Многие приняли участие в крещенских купаниях целыми семьями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в Городском округе организовали 8 специализированных мест для купаний. Все территории оборудовали раздевалками, установили бочки-печки с дровами для обогрева, организовали раздачу горячего чая. Все для того, чтобы духовное событие оставило только теплые и радостные воспоминания.

На каждой Иордани дежурили сотрудники специализированных служб: полицейские, медики, спасатели.

«Благодарю всех, кто провел ночь на посту и помог провести это мероприятие без происшествий» — отметил Глава Городского округа Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.