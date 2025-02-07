В Серпухове открылась XVIII международная научно-практическая конференция

В школе № 12 «Центр образования» Серпухова открылась XVIII международная научно-практическая конференция учащихся и студентов «Молодёжь и инноватика». Впервые за 18-летнюю историю этого мероприятия Серпухов встретил гостей в новом статусе наукограда, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

География обширная. В этом году участие принимают более 23 субъектов Российской Федерации, в числе которых: Московская, Мурманская, Белгородская, Астраханская области, ЛНР, республика Адыгея, Башкортостан, а также зарубежные страны — Беларусь и Индонезия (о. Бали).

На конференцию подано 260 работ: в очном формате представлено более 170 докладов на 18 секциях, остальные будут продемонстрированы завтра в онлайн-формате.

Познакомился с выставкой разработок студентов филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого. Будущие офицеры представляют собственные модели, приборы и установки на научно-практической конференции.

Интересно было увидеть мастер-класс «Реализация дополнительной образовательной программы БАС (беспилотные авиационные системы)» от педагогов и учеников Дашковской школы.

Конференция позволяет молодежи раскрывать интеллектуальные, творческие способности, способствует детальному изучению наук и школьных дисциплин. Программа обширная, в рамках мероприятия также проходят мастер-классы от студентов и педагогов, пленарное заседание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.