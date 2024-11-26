сегодня в 13:04

В Серпухове объявлен конкурс на капитальный ремонт плотины

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины пруда на реке Городенка в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту плотины пруда на р. Городенка пр. р. Скнига д. Б. Городня. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать плотину с целью обеспечения безопасности эксплуатации, а также уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.