В Серпухове городские катки начали готовить к зимнему сезону

На центральном катке парка «Питомник» в Серпухове, открытом в октябре после капитального ремонта, приступили к заливке ледового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За выходные на катке будет проведено брендирование и нанесен финальный слой льда.

В этом зимнем сезоне на территории городского округа будут функционировать 17 ледовых коробок и 4 катка от проекта «Здоровое Отечество» — в Серпухове, Протвино, Пущино и деревне Сераксеево.

«Одновременно МБУ «Комбинат благоустройства» ведет работы по установке новогодних елей. В ближайшее время округ украсят новые праздничные конструкции. Делаем все для создания комфортных условий для зимнего досуга жителей», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Жителей муниципалитета ждут многочисленные ледовые площадки для активного досуга и яркая новогодняя атмосфера, создаваемая праздничными инсталляциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.