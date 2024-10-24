В Серпухове детям военнослужащих вручили билеты на «Остров мечты»

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, в Серпухове передали детям военнослужащих билеты в парк развлечений «Остров мечты» в Москве. Помощь в приобретении билетов оказал депутат государственной думы Зелимхан Муцоев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Отцы ребят не только отстаивают интересы Отечества на передовой, но и являются членами партии. Пока Евгений и Родион защищают наше мирное небо, администрация Городского Округа в свою очередь старается оказывать всестороннюю поддержку их родным и близким. Уже 26 октября ребята вместе с мамами отправятся в увлекательное путешествие, получат незабываемые эмоции и впечатления.

Символично, что перед вручением подарков, юные серпуховичи и их мамы встретились с защитником Отечества Сергеем. Он находится в краткосрочном отпуске, но уже 30 октября вернется к боевым товарищам. Герой поддержал традицию и оставил свою подпись на флаге Серпухова, а Гоша и Арина нашли росписи и своих отцов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.