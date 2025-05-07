В Серпухове депутат Алумянц поздравила ветеранов в преддверии годовщины Победы

В преддверии празднования 80-летней годовщины Великой Победы руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц нанесла визит ветеранам ВОВ и семьям СВО. Она поздравила их с наступающими праздниками и поблагодарила за героизм и самоотверженность. Об этом сообщает пресс-служба МГЕР.

Депутат навестила тружениц тыла Татьяну Яковлевну Павлову, Елену Федоровну Полякову и Валентину Сергеевну Новикову.

Когда началась война Елене Поляковой было всего 14 лет. Вместе с матерью они трудились на мукомольном заводе, чтобы обеспечить фронт, за что Елена Федоровна получила медаль «За доблестный труд». После войны ветеран работала в Серпухове на Ситценабивной фабрике вместе с мужем, за профессионализм и внушительный трудовой стаж на предприятии — 37 лет — она получила звание заслуженного работника. Ветеран рассказала Диане Алумянц о своей дружной семье, внуках и семейных традициях.

Также депутат посетила труженицу тыла Валентину Новикову. С началом войны она переехала в Узбекистан, где участвовала в сборе хлопка вместе с мамой. Сейчас женщине 94 года, но она ведет активный образ жизни, сохраняет бодрость и жизнелюбие.

Диана Алумянц нанесла визит и узницам фашизма Надежде Степановне Катараевой и Людмиле Васильевне Пузаковой.

Депутат поздравила всех ветеранов с наступающим Днем Победы, поблагодарила за мирное небо над головой и вручила подарки — продуктовые наборы от главы городского округа и губернатора региона.

«Эти люди — живая история, пример мужества и стойкости для всех нас. Слушать их рассказы, видеть их глаза — это бесценный опыт, который заставляет переосмыслить многое. Мы обязаны хранить память об их подвиге и передавать ее следующим поколениям. Сегодня наши бойцы продолжают дело своих прадедов, защищая свою Родину на СВО. Наша задача — окружить их заботой и вниманием, оказать необходимую помощь в решении бытовых вопросов, обеспечить психологическую поддержку. Важно, чтобы они знали, что не остались один на один со своими проблемами», — отметила Диана Алумянц.

80 лет назад Советским Союзом была одержана победа над нацисткой Германией, однако в настоящий момент российские военнослужащие борются за интересы России, приближая Победу. Диана Алумянц посетила также семьи бойцов спецоперации, вручила подарки, узнала о том, какая поддержка им необходима и пообещала оказывать всю нужную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.