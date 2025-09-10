В Серпухове активно продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий

На улице Ворошилова, 146, успешно завершены работы по асфальтированию проездов и парковочных пространств, а также обустройству пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием. Территория была озеленена: проведена досыпка грунта, высажены газонная трава, сирень и кизильник. Модернизирована система уличного освещения. До 30 октября здесь планируется установка песочного городка и малых архитектурных форм.

По адресу ул. Советская, 67/10, были расширены парковочные зоны, созданы новые пешеходные маршруты, установлены бортовые камни и обновлена система освещения с монтажом опор. В ближайшее время подрядчик проведет асфальтирование территории, а также установит детские игровые площадки и малые архитектурные формы.

Параллельно работы ведутся и в Протвино на Лесном бульваре. Возле домов №№6, 4 и 10 проводится масштабное асфальтирование общей площадью около 4,6 тыс. кв. м. Укладка покрытия будет завершена уже завтра, после чего планируется высадка декоративных кустарников.

Всего в текущем году комплексным благоустройством будет охвачено 15 дворов. Работа по созданию комфортной городской среды в муниципалитете будет продолжена.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.