В Сергиевом Посаде выбрали воспитателя года

В этом году за звание «Воспитателя года» в муниципальном конкурсе боролись 10 педагогов дошкольного образования. Все конкурсанты имели разный педагогический стаж. На первом этапе конкурса участники продемонстрировали жюри свой опыт работы и интересный подход к занятиям с детьми. Затем они прошли педагогическую мастерскую и другие традиционные для конкурса испытания.

«Мы уже видели по первым выступлениям, что все конкурсантки очень заинтересованы, все волнуются. Самое главное — постоянно совершенствоваться в своем педагогическом мастерстве», — прокомментировала ход конкурса заместитель главы Сергиево-Посадского округа-начальник управления образования Ольга Дударева.

Все волнения позади, победитель определен. Наталья Потетенина представит Сергиево-Посадский городской округ на областном конкурсе в г. Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.