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В Сергиевом Посаде устраняют последствия столкновения мусоровоза со стеной МКД

В мкр. Птицеград в Сергиевом Посаде около 20:00 6 апреля мусоровоз, сдавая назад, врезался в стену многоэтажки на ул. Птицеградская, 8а. На место сразу прибыли дежурные службы, заместитель главы Сергиево-Посадского округа по вопросам безопасности Павел Бронников, представители МБУ «Развитие». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По предварительным данным, водитель, выйдя из машины для опустошения контейнеров, не поставил мусоровоз на ручной тормоз. Тяжеловоз покатился и врезался в стену. Есть повреждение внешней стены угловой квартиры на первом этаже. Пострадавших нет.

Дом четырехподъездный, 5-этажный, панельный. Эвакуация жильцов не потребовалась. Угрозы обрушения нет. Повреждена одна панель. Местная управляющая компания перекрыла один стояк отопления. А после установки латки и проверки целостности системы отопление было запущено.

В понедельник утром специалисты продолжают обследование и выработают решение по устранению последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.