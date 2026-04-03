В Сергиевом Посаде стартовал чемпионат по ветеринарии

Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Ветеринария» открылся 2 апреля в Сергиево-Посадском колледже. В соревнованиях участвуют более 100 молодых специалистов из 44 команд разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония открытия прошла на базе Сергиево-Посадского колледжа. В округ приехали участники из разных регионов страны, их наставники, представители профильных предприятий и администрации.

Конкурсанты продемонстрируют навыки диагностики и лечения животных, а также знание ветеринарно-санитарных требований. Всего в чемпионате задействовано 44 команды, объединяющие более ста молодых специалистов.

С напутственными словами к участникам обратилась заместитель главы Сергиево-Посадского округа, начальник управления образования администрации Ольга Дударева. По словам организаторов, соревнования дают возможность не только показать профессиональные компетенции, но и обменяться опытом и получить рекомендации от экспертов отрасли.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.