В Сергиевом Посаде прошел концерт в память о проповеднике о. Александре Мене

Концерт стал частью большого цикла культурных встреч, посвященных памяти отца Александра Меня. В сентябре исполнилось 90 лет со дня рождения и 35 лет со дня трагической гибели протоиерея Александра Меня — священника, богослова, мыслителя, оставившего глубокий след в духовной и культурной жизни России.

Программа звучала как литургия, сотканная из музыки Баха, Чайковского, Рахманинова. «Молитва о мире» из Пасхальной оратории Баха, как тихое благословение. «Вечерняя молитва» Чайковского как признание в вере и доверии. Романсы Рахманинова: «Здесь хорошо», «Фонтаны», «Они отвечали» — о любви и хрупкости жизни. И «Элегия» Рахманинова, которую композитор посвятил своему учителю Антону Аренскому, в этом вечере звучала как символический мост: также как Сергей Рахманинов через музыку Владимир Спиваков говорил «спасибо» своему наставнику, которого считал своим духовным учителем.

Владимир Спиваков говорил о том, что отец Александр перевернул его сознание еще в юности и о том, что встречал последователей отца Александра в Канаде, в Европе. Даже Тони Блэр однажды попросил его помочь достать книги Александра Меня на английском языке. В память о священнике маэстро подарил колокола Сергиевскому храму в мкр. Семхоз, рядом с домом о. Александра.

